Den meisten ist in puncto Umfragen wahrscheinlich die sogenannte Sonntagsfrage bekannt. Können Sie uns kurz erläutern, wer bei dieser Umfrage eigentlich befragt wird und wie sie abläuft?

»Sonntagsfrage« ist eigentlich ein ziemlich blöder Begriff, der sich leider bei den Journalisten eingebürgert hat. Wir erfragen nämlich die Wahlabsicht der Befragten, also welcher Partei man die Stimme bei einer Bundestags-, Landtags- oder Kommunalwahl geben würde, wenn man sich auch an der entsprechenden Wahl beteiligte. Da aber die tatsächlichen Wahlen – wie zum Beispiel die nächste Bundestagswahl – erst viel später als zum Befragungszeitpunkt stattfinden, wird gefragt »Wenn schon am nächsten Sonntag die (jeweilige) Wahl stattfände, welche Partei würden Sie dann wählen?« Um dann die aktuelle politische Stimmung adäquat abbilden zu können, muss diese Frage an einen ausgewählten Kreis von Wahlberechtigten gestellt werden, der in seiner Zusammensetzung (hinsichtlich Alter, Geschlecht, Beruf, Schulbildung, Region etc.) der Gesamtheit aller Wahlberechtigten entspricht. Forsa befragt zum Beispiel bundesweit jede Woche 2.500 Wahlberechtigte.