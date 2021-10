Mit einer Investition in den DAX 50 ESG-Index haben Anleger die Möglichkeit, an der Verringerung des ökologischen Fußabdrucks in Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland teilzuhaben. Der Index bietet nicht nur eine gute Diversifikation durch eine breite Streuung in verschiedene Branchen. Er kann auch als Basisinvestment im Bereich der nachhaltigen Entwicklung in Deutschland herangezogen werden.