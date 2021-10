Inverted Hammer und Hanging Man

Beim Inverted Hammer handelt es sich um eine bullishe Umkehrkerze, die wie ein Shooting Star aussieht, jedoch anders als dieses nach einer Abwärtsbewegung auftritt. Sie hat einen kleinen Körper am unteren Ende der Kursspanne, keinen oder nur einen ganz kleinen unteren Schatten (Lunte) und verfügt über einen ausgeprägten oberen Schatten (Docht), der mindestens doppelt so lang sein sollte wie der Körper. Die Farbe des Körpers spielt keine Rolle. Anders als die meisten Kerzensignale bedarf der Inverted Hammer einer Bestätigung, die entweder in einer höheren Eröffnung oder einem höheren Schlusskurs der nachfolgenden Kerze gesehen werden kann. Beim Hanging Man handelt es sich um eine bearishe Umkehrkerze, die wie ein bullisher »normaler« Hammer bzw. wie ein auf den Kopf gestellter Inverted Hammer aussieht, anders als diese aber nach einer Aufwärtsbewegung auftritt. Wie der Inverted Hammer bedarf der Hanging Man einer Bestätigung durch die nachfolgende Kerze in Gestalt einer Eröffnung unterhalb des Körpers oder eines Schlusskurses unterhalb des Körpers.