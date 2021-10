HSBC Holdings: Wieder im Abwärtstrend

Die britische Großbank HSBC Holdings ist im europäischen Bankensektor mit Blick auf die Free-Float-Marktkapitalisierung weiterhin (noch) mit Abstand der größte Titel. Die Bank, die in den Neunzigerjahren – im Vorfeld der Übergabe der damals britischen Kronkolonie Hongkong unter chinesische Verwaltung (1997) – ihren Hauptsitz von Asien nach Großbritannien gelegt hatte, verzeichnet wieder einen wachsenden Geschäftsanteil in Asien bzw. in China. Vor einigen Jahren gab es bei HSBC Holdings bereits die Diskussion, ob der Hauptsitz nicht (wieder) nach Hongkong verlegt werden sollte.