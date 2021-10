Welchen Einfluss haben Wahlen auf Aktienkurse?

Schaut man sich die DAX-Entwicklung in den verschiedenen Wahlperioden seit 1990 an, so stellt man fest, dass sich das deutsche Leitbarometer in der Regel ganz gut geschlagen hat. So rutschte der Index zwar innerhalb des ersten Jahres immer mal wieder ins Minus, doch spätestens im Verlauf der folgenden Monate und Jahre erholte er sich wieder. Nur in der Wahlperiode ab 1998 verzeichnete der DAX ein Minus von 34 Prozent. In den restlichen Perioden lag die Performance zwischen 13 und 118 Prozent. Eine berühmte Börsenweisheit sagt »Politische Börsen haben kurze Beine«. Übersetzt bedeutet das, dass die Börse zwar auf politische Veränderungen reagiert, aber in der Regel dieser Einfluss von nur kurzer Dauer ist. So ist der Erfolg der Wahlperiode ab 1994 vor allem auf den Börsenboom im Rahmen des Neuen Marktes zurückzuführen, der DAX schloss sie mit einem Plus von 118 Prozent ab.