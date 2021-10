Schwächerer Konjunkturausblick bremst Aktienmärkte

Wir stufen derzeit in unserem Aktienmonitor die Entwicklung der Unternehmensgewinne als »positiv« für Aktieninvestoren ein. Das Konjunkturumfeld bewerten wir nur noch mit »neutral« aufgrund der Wachstumsabkühlung in China. Und unsere Einschätzung sowohl für die Aktienbewertung als auch für das Anlegersentiment bleibt jeweils »negativ«. Das Übergewicht an negativen Trends spricht in unserem DAX-Szenario für einen volatilen DAX-Seitwärtstrend zwischen 14.000 und 16.000 Indexpunkten bis zum Jahresende.