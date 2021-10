OPEC+ bleibt auf Kurs

Die Ölpreise erlebten in den Sommermonaten ein ständiges Auf und Ab (siehe Grafik 1). Anfang Juli erreichte der Brent-Ölpreis mit fast 78 US-Dollar je Barrel das höchste Niveau seit Oktober 2018, WTI war mit knapp 77 US-Dollar sogar so teuer wie seit November 2014 nicht. Nur zwei Wochen später notierten die Preise 10 US-Dollar niedriger. Ende Juli kostete das Barrel Brent dann wieder 76 US-Dollar, ehe im August ein Rückgang auf 65 US-Dollar einsetzte, was einem 3-Monats-Tief entsprach. Auch davon hat sich der Preis erholt. Mitte September erreichte Brent mit 76 US-Dollar wieder das Niveau von Ende Juli. Der Preisanstieg zuletzt war auf hurrikanbedingte Produktionsausfälle im Golf von Mexiko zurückzuführen, die im Folgenden thematisiert werden. Die starken Preisschwankungen zuvor waren in erster Linie auf sich rasch ändernde Einschätzungen der Marktteilnehmer zur weiteren Nachfrageentwicklung zurückzuführen. Eine wichtige Rolle spielte dabei die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus in den wichtigen Nachfrageregionen China, Japan, Europa und USA. Sie stellen zusammen mehr als die Hälfte der weltweiten Ölnachfrage. Aber auch die OPEC+ trug zur Preisvolatilität bei, da sie sich Anfang Juli zunächst nicht auf eine gemeinsame Linie hinsichtlich der Ausweitung der Ölproduktion einigen konnte und dies erst zwei Wochen später im zweiten Anlauf gelang. Im Kontrast dazu steht die schnelle Einigung auf der Sitzung Anfang September. In rekordverdächtig kurzer Zeit gelang es, die Mitte Juli beschlossene monatliche Erhöhung der Ölproduktion um 400.000 Barrel pro Tag zu bestätigen. Am Ölmarkt wurde diese Einigung positiv aufgenommen, da sie im Gegensatz zum Zerwürfnis zwei Monate zuvor Einigkeit und Entschlossenheit des erweiterten Produktionskartells signalisiert. Unterstrichen wurde dies durch verschiedene OPEC-Produktionsumfragen, die auch im August eine disziplinierte Umsetzung der vereinbarten Produktionsmengen offenbarten. Demnach produzierten die am Kürzungsabkommen beteiligten Länder (OPEC-10) im August sogar zwischen 400.000 und 600.000 Barrel pro Tag weniger als vereinbart, da Angola und Nigeria erneut deutlich unter ihren zustehenden Produktionsmengen blieben. Diese beiden Länder erreichen schon seit einigen Monaten das vereinbarte Produktionsniveau nicht mehr und die Diskrepanz ist zuletzt sogar noch größer geworden. Dies deutet auf strukturelle Probleme hin, die eine Ausweitung der Ölproduktion im Einklang mit dem OPEC+-Abkommen verhindern. Auch ohne diesen Sondereffekt hätte die Umsetzung der vereinbarten Produktionskürzungen bei rund 100 Prozent gelegen (siehe Grafik 2).