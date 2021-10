Wachstumschance: »Walmart+«

Der Umsatz per E-Commerce in Form von Abholung in den Läden bzw. durch Nach-Hause-Lieferungen wächst rapide. Zwar wird Walmart (Nummer 2 bei Onlinehandel) im Vergleich zu Amazon diesen Rückstand kaum einholen können. Allerdings ist das Unternehmen im Vergleich zu vielen klassischen Einzelhandelswettbewerbern überdurchschnittlich gut aufgestellt. Der Ausbau des E-Commerce in Kombination mit einer höheren Automatisierung in der Liefer- und Lagerlogistik ist für das Management der wichtigste strategische Wachstumstreiber in den kommenden Jahren.