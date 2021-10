Nach der langen Coronapause ist es am Samstag, den 9. Oktober 2021, endlich wieder so weit: Der nächste Börsentag findet live in Berlin statt und öffnet die Tore für alle wissbegierigen Anleger und Börsianer. Freuen Sie sich auf einen Tag voller Informationen rund um das Thema »Investieren an der Börse«. Als Aussteller auf dem Börsentag wollen wir finanzinteressierten Besuchern aus dem Raum Berlin und Brandenburg die Möglichkeit geben, bei Fachvorträgen und persönlichen Gesprächen Fragen rund um das Thema Geldanlage zu diskutieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.