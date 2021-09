EssilorLuxottica: Klare Sicht auf neue Allzeithochs

EssilorLuxottica war im Oktober 2018 aus der Fusion der französischen Essilor und der italienischen Luxottica hervorgegangen, wobei das Unternehmen zum globalen Marktführer bei medizinischen Brillen, Sonnen- und Modebrillen und optischen Linsen und Instrumenten geworden ist. Die Aktie gehört in Europa zu den defensiven technischen Marathonläufern (steht für Aktien, die sich in sehr langfristigen Haussebewegungen befinden und in Haussemärkten regelmäßig neue Allzeithochs erreichen). Zu diesem technischen Neubewertungsprozess gehören im Regelfall auch (mittelfristige) technische Pausen zum Beispiel in Form von Seitwärtspendelbewegungen oder von technischen Korrekturen.