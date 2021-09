E.ON: Übergeordnetes InvestmentKaufsignal

Hier steckte der Titel – direkt unterhalb dieser langfristigen Widerstandszone – in einer trendbestätigenden Konsolidierung fest und bereitete aus übergeordneter technischer Sicht den Ausbruch nach oben vor. Zuletzt ist die Aktie mit einem neuen übergeordneten Investmentkaufsignal angesprungen, wobei die letzten Unternehmensdaten und die Markterwartung, dass E.ON den Transformationsprozess erfolgreich gestaltet, technischen Rückenwind gegeben haben. Darüber hinaus weist E.ON auch eine attraktive (Brutto-)Jahresdividende von zurzeit ca. 4,2 Prozent auf, wobei das Unternehmen für die kommenden Jahre – beim Eintreten der erwarteten Geschäftsentwicklung – weitere, moderate Dividendenanhebungen in Aussicht gestellt hat. Da jetzt der langfristige Aufarbeitungsprozess der ausgeprägten Baisse (von 2008 bis 2016) in Gang gekommen ist, bietet sich E.ON für einen technischen (Zu-)Kauf an. Hierbei signalisieren die Qualität des Kaufsignals und die technische Gesamtlage, dass das Kursziel (12,00 Euro) nur ein erstes Etappenziel ist.