Starke DAX-Gewinnsaison führt zu steigenden Dividendenerwartungen

Insbesondere das zuletzt weltweit wieder rückläufige Geldmengenwachstum bereitet uns Bauchschmerzen. So ist in China das Wachstum der M1-Geldmenge in den vergangenen Monaten von 15 Prozent auf niedrige 5 Prozent gefallen. Den Rückgang von 6 Prozent für den Autoabsatz in China für den Juli werten wir als Indiz, dass die Konjunktur in China recht stark an Fahrt verliert.