Gold – zu niedrig, zu günstig

Am 7. August 2020 erreichte der Goldpreis mit 2.075 US-Dollar je Feinunze sein bisheriges Rekordhoch. Seitdem ist er deutlich gefallen. Im Frühjahr rutschte er mehrfach unter die Marke von 1.700 US-Dollar je Feinunze. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung bis auf gut 1.900 US-Dollar Anfang Juni 2021 geriet er abermals unter Druck und fiel fast am Jahrestag des Rekordhochs nochmals kurzzeitig nahezu auf das März-Tief zurück. Gegenwind erhielt der Goldpreis vom phasenweise merklich aufwertenden US-Dollar sowie von bis ins Frühjahr hinein steigenden Anleiherenditen – die Rendite 10-jähriger US-Anleihen war in der Spitze im März auf fast 1,8 Prozent p.a. geklettert. Gleichzeitig sind die Aktienkurse deutlich gestiegen. So verzeichnete der MSCI Welt-Index seit dem Rekordhoch von Gold ein Plus von mehr als 30 Prozent. Viele Aktienindizes eilten von einem Allzeithoch zum nächsten. Nach einer kurzen Verschnaufpause hatten vor allem die US-Indizes im August ihre Rekordhochs erneuert. Auch die Immobilienpreise haben in diesem Zeitraum weiter zugelegt (siehe Grafik 1). Bitcoin, von einigen Marktbeobachtern als Konkurrenz zu Gold angesehen, hatte sich zwischenzeitlich sogar versechsfacht. Dies alles hat Gold als Anlagealternative weniger attraktiv gemacht. Entsprechend schwach zeigte sich die Investmentnachfrage und die Gold-ETFs verzeichneten starke Abflüsse: Die Bestände der von Bloomberg erfassten Gold-ETFs wurden seit August vergangenen Jahres um 270 Tonnen abgebaut. Dies entspricht fast der weltweiten Goldminenproduktion eines Monats. Die spekulativen Finanzinvestoren hatten sich phasenweise ebenfalls stark aus Gold zurückgezogen. Neben der geringeren Attraktivität von Gold im Vergleich zu anderen Anlageklassen kommt hinzu, dass die US-Notenbank Fed spätestens seit Juni immer lauter über eine Abkehr von ihrer ultralockeren Geldpolitik nachdenkt. Mehr und mehr Fed-Vertreter sprechen sich für eine baldige und teils schnellere Rückführung der Anleihekäufe als in früheren Runden aus (sogenanntes Tapering). Auch wenn die erste Zinserhöhung in den USA noch auf sich warten lässt und ein nennenswerter Zinserhöhungszyklus nicht in Sicht ist, hat dies dem Goldpreis zusätzlich zugesetzt. Nicht umsonst geriet er Mitte Juni stark unter Druck, als die Fed einen früheren Zeitpunkt für die erste Zinserhöhung signalisierte. Der zweite starke Preisrückgang erfolgte dann nach dem unerwartet starken Arbeitsmarktbericht Anfang August, der die Spekulationen über einen Ausstieg der Fed aus den Anleihekäufen weiter anheizte.