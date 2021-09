Britisches Pfund: Ist die Krise überwunden?

Rückkehr zur Normalität

In den vergangenen Wochen konnte sich das britische Pfund insgesamt gut behaupten. Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat sich verlangsamt und mit der Aufhebung nahezu aller Coronabeschränkungen in Großbritannien kehrt immer mehr Normalität zurück. Das gilt auch für die Wirtschaft. Die Bank of England (BoE) erwartet, dass zum Jahresende das Bruttoinlandsprodukt wieder das Niveau von vor dem Coronaschock erreicht. Doch bleibt weiter unsicher, wie lange sich die aufgrund der Pandemie geänderten Konsum- und Nachfragemuster noch auf die Wirtschaftsaktivität und den Arbeitsmarkt auswirken. Dennoch hat sich die BoE im August etwas falkenhafter gezeigt und in Aussicht gestellt, dass »eine leichte Straffung der Geldpolitik während des Prognosezeitraums [3 Jahre] erforderlich sein dürfte, um das Inflationsziel mittelfristig zu erreichen«, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt.