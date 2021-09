Apple-Universum bewährt sich auch in Krisenzeiten

Vorlaufproduktion für das iPhone 13 zieht an

Die Meldungen verdichten sich, dass Apple die Produktionszahlen für das im Herbst erwartete Flaggschiff-Modell iPhone 13 erheblich ausweiten will. Eine Nachrichtenagentur hatte zuerst gemeldet, dass nun 90 Millionen Geräte produziert bzw. in Auftrag gegeben würden. Damit würden in diesem Jahr 20 Prozent mehr Geräte zumindest vorproduziert werden als bislang angenommen. Apple rechnet offenbar mit einem weiteren Anziehen der Nachfrage. Weltweit müssen viele Nutzer noch auf die aktuelle 5G-Empfangstechnik umstellen. Apple hat markentreue Kunden. Nicht alle sind bereits auf das aktuelle 12er-Modell umgestiegen, das diese Technik bereits beinhaltet. Und in China kann Apple offenbar weitere Marktanteile gewinnen.