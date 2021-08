DAX 40 – Das bedeutet die große Indexreform für Anleger

Etwas anders sieht es bei der zukünftigen Wertentwicklung aus. In Tabelle 1 sind die aus heutiger Sicht (Stand 16. August 2021) aussichtsreichsten Kandidaten für den Indexaufstieg aufgeführt. Der bisher recht industrielastige DAX bekommt damit neuen Schwung. Die aufsteigenden Unternehmen sind in wachstumsstarken Branchen tätig und weisen zudem eine gute Wertentwicklung auf. Es sind diejenigen Unternehmen des MDAX, die diesen Index in erster Linie so erfolgreich gemacht haben. Der MDAX hat sich in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so gut entwickelt wie der DAX. Dies verdeutlicht, welches Potenzial hinzukommt. Allerdings gibt es auch eine Einschränkung: Das Gewicht dieser zehn Unternehmen im neuen DAX wird lediglich 16,8 Prozent betragen (Stand 11. August 2021). Somit ist ihr Anteil eher klein und die Auswirkungen auf die langfristige Entwicklung des DAX dürfte damit recht schwach ausfallen, auch wenn sie grundsätzlich einen positiven Beitrag liefern.