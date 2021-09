Neue Technologien beflügeln immer auch die Fantasien von Anlegern. Aber auch diejenigen, die Kategorien für die Geldanlage schaffen – sei es in Form von neuen Indizes, Fonds, ETFs oder auch kompletten Börsensegmenten, wie es der Neue Markt seinerzeit geschafft hat. Neue Technologien haben außerdem das Potenzial, etablierte Unternehmen in eine neue Zukunft zu führen. Der Großteil der Anleger, die sich an der Trend-Umfrage des Deutschen Derivate Verbands (DDV) im August beteiligt haben, setzen bei der Geldanlage auf die Wasserstofftechnologie zum Antrieb von Automobilen. Mehr als 36 Prozent haben hier ihr Kreuz gemacht. Danach folgt die E-Mobilität mit einem Anteil von gut 22 Prozent. Damit führen zwei Megatrends, die speziell die Automobilwirtschaft revolutionieren können, das Ranking an.