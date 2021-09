Die Inflation ist in den zurückliegenden Monaten deutlich gestiegen. Im Juli legte sie in Deutschland laut ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,8 Prozent zu. Das entspricht der höchsten monatlichen Inflationsrate seit 1996. Auch in der Eurozone legte die Teuerungsrate deutlich zu. Gleichzeitig lässt die EZB nicht die geringste Neigung erkennen, die Phase negativer Leitzinsen zu beenden. Wie könnten sich die Finanzmärkte bei diesen ungewöhnlichen Konstellationen weiterentwickeln? Wie sind die Aussichten für die Aktienmärkte?