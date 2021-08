Pro und Contra der Elektrofahrzeuge

Der Schlüsselfaktor einer erfolgreichen Elektromobilität ist vor allem eine auf erneuerbare Quellen ausgerichtete Energieproduktion zur »Betankung« der E-Autos. Eine künftig optimierte Batterieproduktion, bessere Technologie zur Rückgewinnung von Energie, zum Beispiel Rekuperation durch Bremsen, der reduzierte Lärmpegel im Vergleich zu Verbrennern sowie ein geschlossener Ressourcenkreislauf verbessern die Klima- und Umweltbilanz von E-Pkw weiter. Mit kommenden Ausbaustufen wie beispielsweise der Vernetzung der Fahrzeuge untereinander sowie dem autonomen Fahren sind »Stromer« für den Megatrend Urbanisierung bestens geeignet, um den Verkehrsfluss in Ballungsgebieten signifikant zu verbessern. Zudem werden negative und die Umwelt belastende Faktoren wie Abgase/Luftverschmutzung, Staus, Verkehrslärm etc. reduziert. Wie alle Autos haben auch E-Fahrzeuge negative ökologische Auswirkungen. Dies erfordert eine politisch unterstützte Verkehrswende, die ein verändertes Mobilitätsverhalten (weniger und kleinere Fahrzeuge, weniger Fahrten, Tempolimit etc.) beinhaltet. Zudem verursachen E-Autos bei der Produktion im Vergleich zu Verbrennern einen höheren CO₂-Ausstoß, was hauptsächlich auf den Akku zurückzuführen ist. Des Weiteren ist die Gewinnung diverser Elemente wie Kobalt, Lithium etc. ethisch stark umstritten. Der Rohstoffaufwand ist bei Elektroautos daher höher als bei konventionellen Fahrzeugen.