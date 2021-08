Grundformen und grundlegende Aussagen

Die Farbe des Körpers signalisiert dem Anleger auf einem Blick, ob die Bullen oder die Bären derzeit das Sagen haben. Die Länge des Kerzenkörpers offenbart dem Anleger das Ausmaß des Marktschwungs. Kerzen mit einem langen Körper werden als »Long Day« bezeichnet. Die Frage, ab wann ein Körper in diesem Sinne lang ist, muss im Kontext der unmittelbaren Umgebung der letzten fünf bis zehn vorausgegangenen Kerzen beantwortet werden. Eine lange weiße bzw. grüne Kerze weist entsprechend auf eine Übermacht der Bullen, sprich einen hohen Kaufdruck hin. Eine lange schwarze oder rote Kerze indiziert die Herrschaft der Bären und starken Verkaufsdruck. Kerzen mit einem kurzen Körper werden als »Short Day« oder »Spinning Top« bezeichnet. Hier ist der Marktschwung gering. Je kürzer der Körper, umso mehr geht der Markt in eine Balance zwischen Käufern und Verkäufern über. In einem Aufwärtstrend macht dies den Trend anfällig für Rücksetzer, in einem Abwärtstrend anfällig für eine Kurserholung. Sind Eröffnungskurs und Schlusskurs identisch, reduziert sich der Kerzenkörper auf einen horizontalen Strich und die Kerze wird dann als »Doji« bezeichnet. Hier liegt eine perfekte Pattsituation zwischen Bullen und Bären auf dem aktuellen Kursniveau vor. Weist eine Spinning Top-Kerze oder ein Doji sehr ausgeprägte obere und untere Schatten auf, so bezeichnet man sie im ersteren Fall als »High-Wave Candle« und im letzteren Fall als »Long-legged Doji«. Beide Formen signalisieren eine besonders hohe Unsicherheit der Marktteilnehmer bzw. ein heftiges Tauziehen zwischen Bullen und Bären.