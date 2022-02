Amazon: technische Neubewertung setzt sich fort

Nachdem an der Wallstreet im ersten Halbjahr 2021 viele Pandemie- und Re-Opening-Gewinner die beste Performance geliefert hatten, haben zum Halbjahreswechsel der Technologiebereich und der Nasdaq-Composite-Index wieder die technische Führungsrolle übernommen. In den vergangenen Wochen waren bereits einige FAANG-Titel (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) auf neue Allzeithochs gelaufen. Jetzt hat die laufende Aufwärtsrotation im US-Tech-Bereich auch Amazon erfasst. Der 1994 gegründete, weltweit größte Onlinehändler befindet sich aus langfristiger technischer Sicht seit 2001 (Start: 5,51 US-Dollar) in einer Mega-Hausse. Dabei lieferte Amazon bisher eine annualisierte Performance von +39 Prozent. Der langfristige Haussetrend ist ein Wechselspiel aus Kaufsignalen, Aufwärtsschüben und trendbestätigenden Konsolidierungen, dessen Trendlinie zurzeit bei 2.800 US-Dollar verläuft. Im Februar 2020 unternahm der Titel seinen ersten Versuch, die Widerstandszone um 2.050 US-Dollar zu überwinden, und lief bis auf die neuen Tops bei 2.186 US-Dollar. Der darauffolgende Covid-19-Kursrutsch auf 1.626 US-Dollar fiel vergleichsweise milde aus, da das Unternehmen aufgrund der »Stay-at-Home«-Economy von einem deutlichen Umsatzwachstum profitierte. Im anschließenden Hausseschub stieg der Titel bis auf 3.552 US-Dollar (September 2020; neue Widerstandszone), wo die Aktie – begleitet vom Newsflow zum Gründer Jeff Bezos (unter anderem Rückzug aus Führungspositionen) – in eine mittelfristige Seitwärtskonsolidierung überging, während sich die Hausse an der Wallstreet fortsetzte. Diese Konsolidierung hatte einen trendbestätigenden Charakter nach oben.