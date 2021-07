Tech-Giganten mit immer neuen Rekorden

Nehmen wir an, jemand besäße 1 Billion Euro in 50-Euro-Scheinen, dann wären das 20 Milliarden Scheine. Auch diese Menge lässt sich schwer abschätzen. Würde derjenige diese Scheine in Frankfurt am Main nebeneinander auf den Boden legen, so würde er es schaffen, fast das gesamte Frankfurter Stadtgebiet zu bedecken. Und das zählt immerhin rund 248 Quadratkilometer.