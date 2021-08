OPEC+ einigt sich im zweiten Anlauf auf weitere Anhebung der Ölproduktion

Der Druck der großen Ölverbrauchsländer auf die OPEC+ hatte nach dem Scheitern der Gespräche deutlich zugenommen, die Produktion wie ursprünglich beabsichtigt auszuweiten. Denn ein zu starker Anstieg der Ölpreise könnte die fragile Konjunkturerholung abwürgen und darüber hinaus die Inflation anheizen, was eine ungewollte zeitigere Rückführung der geldpolitischen Unterstützung notwendig machen könnte. Im Vorfeld der OPEC+-Sitzung hatte bereits der drittgrößte Ölverbraucher Indien eine Angebotsausweitung gefordert, um die Erholung der Ölnachfrage nicht zu gefährden. In ihrem aktuellen Monatsbericht warnte auch die Internationale Energieagentur (IEA) davor, dass sich der Ölmarkt signifikant anspannen werde, wenn die OPEC+ ihre Ölproduktion nicht weiter erhöht. Die Lagerbestände in den OECD-Ländern wären dann bis zum Jahresende um weitere 230 Millionen Barrel unter den 5-Jahres-Durchschnitt gerutscht. Im Mai lagen sie laut IEA bereits deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020 (siehe Grafik 2). Ein zu hohes Ölpreisniveau, das sich negativ auf die Nachfrage auswirkt, wäre auch kaum im Interesse der OPEC+. Zumal auch abzuwarten bliebe, ob die Schieferölproduzenten in den USA weiterhin so zurückhaltend reagieren, wenn die Ölpreise weiter steigen. Saudi-Arabien schien deshalb weiterhin an einer einvernehmlichen Lösung interessiert. So erhöhte der größte OPEC-Produzent seine offiziellen Verkaufspreise für Lieferungen nach Asien im August, was gegen einen konfrontativen Kurs gegenüber den VAE sprach. Nach dem Scheitern der OPEC+-Sitzung im März 2020 hatte Saudi-Arabien seine Verkaufspreise dagegen aggressiv gesenkt und damit einen Preiskrieg ausgelöst, der die Ölpreise im Anschluss auf Talfahrt schickte (siehe Grafik 3). Ein Vergleich zur damaligen Situation lässt sich daher kaum ziehen. Vor 16 Monaten wurde man sich nicht einig, die Produktion zu kürzen. Diesmal war man sich prinzipiell einig, die Produktion zu erhöhen. Uneinigkeit besteht nur über das Ausmaß.