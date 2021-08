Investoren sollten teilweise Gewinne realisieren

Kurzfristig stützen die Mittelzuflüsse und die starke Gewinnsaison die Aktienmärkte. Doch mit Blick auf die kommenden Monate haben sich einige Risikofaktoren weiter verschärft. So hat sich das Wachstum der M1-Geldmenge in China auf 5,5 Prozent abgeschwächt. Die chinesische Notenbank hat zwar die Mindestreservesätze im Bankensektor gesenkt, doch viele monetäre Indikatoren signalisieren ein schwächeres Wachstum in China für das zweite Halbjahr.