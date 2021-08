Tencent Holdings

Starkes Wachstum – auch anorganisch durch Zukäufe

In den vergangenen Jahren hat sich Tencent regelmäßig mit starken Wachstumskennzahlen auszeichnen können. Die vergleichsweise hohen Zuwachsraten aus der jüngeren Vergangenheit sind aber auch auf anorganisches Wachstum zurückzuführen. Die Holding kauft sich regelmäßig in international erfolgreiche Firmen ein. So ist zum Beispiel seit 2015 der Computerspielehersteller Riot Games (League of Legends) ein fester Bestandteil von Tencent. Ebenfalls besitzt Tencent wesentliche Anteile an Supercell (Clash of Clans) und Epic Games (Fortnite).