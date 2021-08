Mit drei Klicks zum Wertpapier

ideas: Herr Hecker, Sie sind einer der Gründer des Neo-Brokers Trade Republic. Können Sie uns mit zurücknehmen in das Jahr 2015? Wie ist die Idee damals entstanden und was waren die größten Hürden, die es zu überwinden galt?

Christian Hecker: Thomas Pischke, unser heutiger CTO und ein Studienfreund, und ich haben uns gefragt, warum der Wertpapierhandel so kompliziert und teuer ist. Wir haben dann schnell erkannt, dass die Prozesse nicht ausreichend digitalisiert waren und man hier durch den Einsatz moderner IT einen echten Mehrwert für den Kunden generieren kann – sowohl was die Verbesserung bzw. Vereinfachung von Wertpapierkäufen angeht als auch den Preis. Im Ergebnis bieten wir heute den Aktienhandel mit nur drei Klicks provisionsfrei an, Sparpläne sind sogar komplett kostenfrei.