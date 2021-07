CO 2 ist die chemische Summenformel für das aus Kohlenstoff und Sauerstoff bestehende Molekül Kohlenstoffdioxid. Es ist ein unbrennbares, farb- und geruchloses Gas, das sich gut in Wasser löst. Es ist neben Stickstoff, Sauerstoff und sogenannten Edelgasen ein natürlicher Bestandteil der Luft und ist eines der bedeutendsten Treibhausgase. CO 2 ist mit einem Anteil von etwa 0,038 Prozent in der Luft bzw. Atmosphäre enthalten und trägt einen großen Teil zum natürlichen Treibhauseffekt bei. Es ist ein natürliches Nebenprodukt der Zellatmung vieler Lebewesen und entsteht vor allem bei der Verbrennung fossiler Energieträger (zum Beispiel durch Verkehr, Heizen, Stromerzeugung, Industrie).

Einmal in die Atmosphäre abgesondert, baut sich CO 2 im Gegensatz zu anderen Stoffen nicht selbst ab. Im Zuge des sogenannten Kohlenstoffkreislaufs wird freigesetztes CO 2 entweder durch Gewässer physikalisch gespeichert oder durch Grünpflanzen im Zuge der Photosynthese abgebaut. Dabei wird mithilfe von Sonnenlicht Kohlenstoffdioxid in Glucose (die als kohlenhydrathaltige Biomasse ein Grundstoff für alle Organismen ist) und Sauerstoff umgewandelt. Der Sauerstoff wird an die Umgebung abgegeben. Diese natürlichen Kohlenstoffdioxid-Speicher werden auch »Kohlenstoffsenken« genannt.