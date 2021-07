SMI: Rally deutet sich an

Aus mittelfristiger technischer Sicht befindet sich der Index seit dem Corona-Baisse-Low (7.650 Punkte im März 2020) in einer neuen Haussebewegung. Mit dem Rückenwind der verbesserten Marktbreite ist der Index jetzt mit einem neuen Kaufsignal auf neue Allzeithochs gestiegen, wobei aufgrund der guten technischen Gesamtlage das technische Etappenziel für 2021 auf »Kursetablierung oberhalb von 12.000 Punkten« (altes technisches Kursziel waren 11.500 bis 11.600 Punkte) angehoben wird. Aus kurzfristiger technischer Sicht deutet der neue (kurzfristige) Aufwärtstrend eine Rally in Richtung 12.000 Punkte an.