Die Rekordfahrt geht weiter

Deutlich stärker als der DAX legte der Preis für CO 2 -Emissionsrechte zu. Noch im März 2020 sackte er deutlich unter 20 Euro je Tonne CO 2 ab. In der Zeit davor rangierte er lange deutlich unter 10 Euro und stieg im Verlauf bis auf etwa 30 Euro in der Spitze. Nach dem Rutsch unter die 20 Euro erholte sich der Preis innerhalb von nur drei Monaten auf einen Wert von 30 Euro. Im Jahr 2021 folgte dann bisher ein Rekord nach dem anderen. So fiel die Marke von 40 Euro am 11. Februar 2021 und am 4. Mai 2021 erreichte der Preis für Emissionsrechte erstmals den Wert von 50 Euro. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Preis des ICE EUA Futures (Terminkontrakt für europäische CO 2 -Emissionsberechtigung für eine Tonne CO 2 an der Terminbörse ICE) wider (siehe Grafik 2).