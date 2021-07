Auf DAX-Sommerhoch folgt Phase mit hoher Volatilität

Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft dürfte sich im zweiten Halbjahr zwar abkühlen, doch in der Gewinnsaison für das zweite Quartal sollte China für viele DAX-Unternehmen noch ein Wachstumsmotor bleiben. So sind die deutschen Exporte Richtung China in den vergangenen zwölf Monaten um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 101 Milliarden Euro gestiegen. Die deutschen Exporte in die USA gingen dagegen im gleichen Zeitraum um 12 Prozent auf 104 Milliarden Euro zurück (siehe Grafik 1).