Nicht nur die Olympiade in Tokio musste im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie verschoben werden, sondern auch die UEFA-Europameisterschaft (EM). Doch am 11. Juni 2021 ist es endlich so weit und das Turnier, bei dem 24 Nationen ihre Kräfte messen, startet. Besonders ist dabei, dass es nicht wie sonst nur in einem Land stattfindet, sondern gleich in elf Ländern ausgetragen wird. So freuen sich Fußballfans weltweit, wenn es endlich losgeht und sich in 51 Spielen entscheidet, welches Team am 11. Juli 2021 Portugal als Europameister folgt.