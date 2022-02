Prosus: Mittelfristiger Technischer Slowdown

Aus technischer Sicht bewegte sich der Titel nach Listing zunächst in einer Seitwärtspendelbewegung mit einem leicht negativen Touch. Die Coronabaisse im Februar/März 2020 drückte die Aktie auf ein Low bei 46,80 Euro (technischer Ausverkauf). Anschließend kam es zu einer Aufwärtsbewegung in zwei technischen Phasen. In Phase eins etablierte der Wert einen steilen mittelfristigen Aufwärtstrend bis auf 90,90 Euro (Juli 2020). Die zweite technische Phase war ein »normaler« Haussetrend mit einem Wechselspiel aus Kaufsignalen, kurzfristigen Aufwärtsschüben und trendbestätigenden Konsolidierungen. Dieser Aufwärtstrend (Trendlinie zuletzt bei 92,00 Euro), der oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie verlief, führte die Aktie bis auf 110,00 Euro (Allzeithoch). Vor dem Hintergrund auch des weltweiten regulatorischen Gegenwinds für einige Internetgeschäftsmodelle hat sich seitdem ein Korrekturtrend (Trendlinie: 97,00 Euro) herausgebildet. Zuletzt ist die Aktie mit einem Take-Profit-Signal sowohl aus dem Haussetrend als auch unter die 200-Tage-Linie gefallen. Damit deutet sich bei Prosus wieder eine Seitwärtspendelbewegung an, sodass sowohl Take Profits als auch ein Switch (Tausch) sinnvoll sind.