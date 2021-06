Air Liquide: Technische Doppelstrategie

Die französische Air Liquide, deren Geschäftsmodell schwerpunktmäßig Produktion, Vertrieb, Marketing und den weltweiten Verkauf von industriellen und medizinischen Gasen darstellt, ist in den vergangenen Jahren durch Akquisitionen ständig gewachsen und Hauptkonkurrent von Linde. Bei beiden Unternehmen sollte man nicht überrascht sein, wenn die Thematik »Grüner Wasserstoff« in den kommenden Jahren sowohl bei den Investitionen als auch bei Produktion und Verkauf eine wachsende Bedeutung bekommt. Air Liquide ist und bleibt ein technisches Musterbeispiel für einen europäischen Marathonläufer (steht für Aktien, die sich in sehr langfristigen Aufwärtsbewegungen befinden und im Regelfall in jeder Gesamtmarkthausse neue Allzeithochs erreichen). Die Aktie befindet sich seit Dezember 1989 (Start bei 10,00 Euro) in einer Megahausse, wobei der über 30-jährige zentrale Haussetrend bei ungefähr 75,00 Euro liegt und nur wenig Einfluss auf die momentane technische Lage hat. Diese Megahausse wurde bisher nur von kleinen Zwischenbaisse-Bewegungen (zum Beispiel 2008/2009) und normalen technischen Korrekturen oder Konsolidierungen unterbrochen, die bisher immer einen trendbestätigenden Charakter (nach oben) aufwiesen. Genau dieses technische Bild zeigt sich auch in der momentanen Lage. Nach der Aufwärtsbeschleunigung von März 2020 (Start bei 94,90 Euro; Coronabaissetief) und September 2020 bis auf 144,50 Euro ist Air Liquide in eine mittelfristige Seitwärtspendelbewegung hineingelaufen. Sie wird durch die gestaffelte Widerstandszone von 141,00 bis 144,50 Euro begrenzt und weist bisher einen trendbestätigenden Charakter nach oben auf. Air Liquide, die auch im Coronajahr 2020 ihre Dividende gezahlt hat, weist zurzeit eine (Brutto-)Jahresdividendenrendite von knapp 2,0 Prozent auf (Brutto-Dividende von 2,75 Euro; ex am 17. Mai 2021). Bei diesem defensiven technischen Wachstumstitel sollte es nicht überraschen, wenn sich der Wert in den kommenden Wochen mit einem neuen Investmentkaufsignal (entsteht beim Sprung über die gestaffelte Widerstandszone) nach oben absetzt. In diesem Fall sollte das neue technische Etappenziel im Bereich um 165,00 Euro liegen. Damit bietet sich bei Air Liquide eine technische Doppelstrategie an: Der Aufbau einer Anfangsposition auf dem momentanen Kursniveau. Sie sollte im Fall des Investmentkaufsignals deutlich ausgebaut werden.