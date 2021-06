Starke Quartalsberichte Vs. steigende Inflationserwartungen

Für das zweite Halbjahr erwarten wir jedoch hohe DAX-Kursschwankungen und halten an unserem vorsichtigen DAX-Kursziel für das Jahresende von 14.200 Punkten fest. So zeigt das niedrige Verhältnis von Verkaufs- zu Kaufoptionen in den USA weiterhin einen sehr großen Anlegeroptimismus (siehe Grafik 2).