Norwegische Krone: Weiter stark

Fiskalische Risiken?

Auch die norwegische Regierung hat zur Bekämpfung der Pandemie tief in die Tasche gegriffen und großzügige fiskalische Hilfen verabschiedet. Dabei griff sie auch auf die Reserven ihres Ölfonds zurück, da ihre Ausgaben erstmalig ihre Einnahmen deutlich übertrafen. Für den Markt sind fiskalische Risiken, auch wegen der momentan außergewöhnlichen Umstände, zwar derzeit kein Thema. Doch angesichts schwindender Öleinnahmen könnte die Praktik, Gelder aus dem Ölfonds zu entnehmen, zukünftig immer mehr zur Regel werden. Der Trend der Handelsbilanz stimmt in dieser Hinsicht wenig optimistisch, da er sich seit dem Ölpreiseinbruch im Jahr 2014 stetig verschlechtert hat, was die hohe Abhängigkeit der Volkswirtschaft von ihren Ölexporten unterstreicht. Sofern dieser Trend anhält, könnte mit ihm auch das bislang starke fiskalische Fundament schwinden, auf dem die Wirtschaft steht, was die norwegische Krone in Krisenzeiten umso anfälliger machen würde.