Märkte bleiben nervös

Bei einem Vergleich von DAX und VDAX-New fällt sofort auf, dass es einen Zusammenhang gibt. Immer dann, wenn die Kurse des DAX fallen, steigt der VDAX-New, und umgekehrt. Ganz besonders deutlich wurde das im März 2020. Als der DAX in sehr kurzer Zeit auf unter 9.000 Punkte absackte, schoss zur gleichen Zeit die Volatilität nach oben. Das ist keine Überraschung, da die Volatilität in der Regel immer dann steigt, wenn die Kurse fallen. Für Investoren kann der VDAX-New somit ein Gradmesser für die momentane Lage sein. Je höher die Volatilität ist, desto größer ist die Nervosität an den Märkten. Es gibt allerdings nicht nur für den DAX einen Volatilitätsindex, auch für den EURO STOXX 50 oder den S&P 500 werden solche Indizes berechnet. So heißt das Pendant für den EURO STOXX 50 »VSTOXX« und für den S&P 500 »VIX«. Bei einer Betrachtung aller drei Volatilitätsindizes (siehe Grafik 2) fällt auf, dass die Abweichungen untereinander sehr gering erscheinen. Da die Aktienmärkte meist in eine ähnliche Richtung laufen, verändert sich die Volatilität häufig in etwa gleich.