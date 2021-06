Airbus: Coronakrise wird vorbeigehen

A380 wird eingestellt

Die A380-Produktion wird 2021 eingestellt. Die Volumina wurden bereits in den vergangenen Jahren deutlich zurückgefahren. Das Flugzeug kommt bei den Passagieren zwar immer noch gut an, allerdings geht der Trend in der Luftfahrtindustrie zu mehr Direktverbindungen, für die so große Flugzeuge nicht mehr gebraucht werden. Entsprechend fehlen Anschlussaufträge für den Flieger, der letztendlich ökonomisch kein Erfolg war. Der noch verbliebene A380-Hauptkunde Emirates wandelt seine Aufträge in A350-Jets um. Einmalbelastungen sind bereits zum wesentlichen Teil in den Zahlenwerken der Vergangenheit verarbeitet. Eine Vereinfachung der Produktpalette entlastet Airbus auf der Kostenseite.