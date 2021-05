Euro Stoxx 50: Haussezyklus kommt wieder in Fahrt

Der Haussezyklus wird von einem intakten moderaten zentralen Haussetrend begrenzt, der zurzeit bei 2.700 Punkten liegt. Ab April 2015 hatte dieser Haussezyklus unterhalb der langfristigen Widerstandszone von 3.830 bis 3.870 Punkten eine fünfjährige Pause in Form einer Seitwärtspendelbewegung durchlaufen. Nach der Corona-Baisse und dem Ausverkauf auf Tiefs um 2.302 Punkte (im März 2020) bildete sich aus mittelfristiger technischer Sicht eine neue technische Haussebewegung mit einem hohen Aufwärtsmomentum heraus. Hierbei hat der Index das alte technische Etappenziel (Test der Widerstandszone von 3.830 bis 3.870 Punkten) »überrollt« und zusätzlich die fünfjährige Widerstandszone (3.830 bis 3.870 Punkte) übersprungen. Damit arbeitete der EURO STOXX 50 am Verlassen dieser Seitwärtspendelbewegung mit einem »Major Buy Signal«, was eine Wiederaufnahme des Haussezyklus und für die kommenden Jahre deutlich höhere Notierungen andeutet. Aufgrund der guten technischen Gesamtlage deutet sich als neues technisches Etappenziel für 2021 der Bereich 4.100 bis 4.150 Punkte an. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich um einen Kursindex handelt. Aus kurzfristiger technischer Sicht liegt nach den ausgeprägten Kursgewinnen 2021 eine überkaufte technische Lage vor, sodass eine Konsolidierung auf dem erreichten Niveau einkalkuliert werden sollte.