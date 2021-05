Deutsche Post: Liefert eine Technische Neubewertung

Die Deutsche Post befindet sich aus langfristiger technischer Sicht ebenfalls seit März 2009 (Start: 6,70 Euro) in einem technischen Haussezyklus. Dieser wird von einer kontinuierlichen Anhebung der (Brutto-)Dividende begleitet, sodass sich die Deutsche Post auf dem Weg zu einem »Dividendenaristokraten« befindet. Dies hat bei dieser Aktie zu einer technischen Neubewertung und neuen Allzeithochs geführt. Der Haussezyklus machte – ausgehend vom alten Allzeithoch um 41,40 Euro von Anfang 2018 – aus mittelfristiger technischer Sicht eine Pause in Form einer Zwischenbaisse, die in der Corona-Gesamtmarkt-Baisse (Februar/März 2020) zu einem technischen Ausverkauf auf 19,10 Euro führte. Nach dem darauffolgenden »V«-Recovery und dem Investmentkaufsignal, mit dem der Zwischenbaissetrend im Juli 2020 beendet wurde, hat sich ein neuer Haussetrend ergeben. Begleitet von guten Unternehmensnachrichten verließ die Aktie im März 2021 eine kurzfristige trendbestätigende Konsolidierung (unterhalb von 42,10 Euro) mit einem Kaufsignal und nahm mit einer Aufwärtsbeschleunigung die technische Neubewertung wieder auf. Aufgrund der guten technischen Gesamtlage deutet sich jetzt – unter Berücksichtigung der (Brutto-)Dividendenzahlung in Höhe von 1,35 Euro (Ex-Dividende am 7. Mai 2021) – ein neues technisches Etappenziel um 52,00 Euro an. Die Aktie der Deutschen Post bleibt somit ein (defensiver) technischer (Zu-)Kauf.