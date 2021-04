LIEBE LESER,

in der vergangenen Ausgabe schrieb mein Kollege Anouch Alexander Wilhelms in seinem Marktbericht »DAX in Rekordlaune«, und während viele wahrscheinlich schon vor einem Monat dachten, dass bald das Ende der Rally erreicht sein müsse, so ging es doch die Wochen darauf munter weiter mit der Rekordjagd. Auch Faktoren wie das Hin und Her bei den Corona-Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson konnten den deutschen Leitindex nicht stoppen …

JETZT LESEN