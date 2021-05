Platin deutlich im Aufwind – Was ist mit Gold?

Mit dem für dieses Jahr prognostizierten Angebotsdefizit wäre der Platinmarkt das dritte Jahr in Folge unterversorgt. Zudem stellt der WPIC für die kommenden Jahre wieder höhere Defizite in Aussicht. Denn der WPIC rechnet damit, dass die Nachfrage weiter stark zulegt, während das Angebot kaum ausgeweitet werden dürfte. Eine wachsende Bedeutung kommt dabei der Wasserstofftechnologie zu. Dort kommt Platin in Brennstoffzellen zum Einsatz, sodass es den anstehenden Übergang vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antriebsformen ohne größere Einbußen bei der Nachfrage überstehen dürfte. Das in diesem Jahr deutlich geringere Angebotsdefizit ist außerdem im Zusammenhang mit dem Rekorddefizit im Vorjahr zu sehen, das auf Sonderfaktoren zurückzuführen war, die in diesem Jahr wegfallen. So fiel die Platinminenproduktion in Südafrika 2020 um 26 Prozent auf weniger als 3,3 Millionen Unzen, das niedrigste Niveau seit mehr als 20 Jahren. Grund hierfür waren zwischenzeitliche Minenschließungen zur Eindämmung des Coronavirus und der zweimalige Ausfall einer großen Verarbeitungsanlage. Die Anlage ist seit Dezember wieder in Betrieb. Daher ist in diesem Jahr mit einer deutlich höheren Produktionsmenge in Südafrika zu rechnen. Der WPIC erwartet einen Anstieg um fast 30 Prozent auf 4,2 Millionen Unzen. Damit würde die Produktion aber noch immer ca. 200.000 Unzen unter dem Niveau von 2019 bleiben. Gleichzeitig soll auch das Platinangebot aus Recycling in diesem Jahr um 6,4 Prozent steigen. Das Platinangebot insgesamt dürfte daher 16,5 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr und fast wieder 8 Millionen Unzen erreichen (siehe Grafik 3). Zum Niveau von 2019 fehlen aber auch hier mehr als 300.000 Unzen.