Adyen – Profiteur des boomenden bargeldlosen Zahlungsverkehrs

Weltweit bezahlen Menschen zunehmend mit Karte oder per Smartphone an der Ladenkasse oder kaufen direkt online ein. Die Pandemie hat diesen Wandel noch einmal deutlich beschleunigt. So dürfte der Trend hin zu noch mehr digitalen Zahlungen auch in einer Zeit nach Corona nicht abebben. Adyen will künftig beim Umsatz durchschnittlich um mindestens rund 25 Prozent pro Jahr wachsen. Auch bei der Marge will man weiterhin deutlich zulegen. Die Rechnung ist grundsätzlich einfach: Je mehr Transaktionen in Zukunft über die Plattform abgewickelt werden können, desto weniger Kosten verursacht tendenziell eine einzelne Zahlung/Buchung und desto profitabler wird das Geschäft insgesamt werden.