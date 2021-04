Dividendeneffekt – Rekordstände dank Ausschüttungen

Rein rechnerisch fällt der Kurs einer Aktie, wenn das Unternehmen eine Dividende ausschüttet. Zum Beispiel zahlt die Deutsche Post am 7. Mai 2021 eine Dividende in Höhe von voraussichtlich 1,35 Euro. Dieser Betrag wird erst auf der Hauptversammlung final festgelegt und diese findet einen Tag vorher statt. Der Schlusskurs am Vortag weist somit noch keinen Dividendeneffekt auf. Erst am nächsten Tag, wenn die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wird, wird der Aktienkurs angepasst. Wenn die Aktie am Vortag bei zum Beispiel 48,35 Euro notiert hat, liegt sie am nächsten Tag nur noch bei 47,00 Euro. Der Aktienkurs wurde rechnerisch um die Dividende in Höhe von 1,35 Euro reduziert. Die Aktie ist zwar 2,78 Prozent im Minus, doch jeder Aktionär hat an diesem Tag je Aktie die Dividende erhalten. Wirtschaftlich ist das für den Aktionär demzufolge ein Nullsummenspiel. Um das zu erkennen, werden die Kurse der Aktie an diesem Tag besonders gekennzeichnet als »ex Dividende«. Börsianer erkennen so mit einem Blick, dass die Aktie einen Dividendenabschlag hat und nicht etwa wegen schlechter Nachrichten im Minus notiert. Natürlich wird sich der Kurs der Deutschen Post am 7. Mai 2021 nicht exakt um 1,35 Euro im Minus befinden, da der Handel mit der Aktie »normal« weitergeht. Anleger werden trotzdem den Dividendeneffekt sehen können.