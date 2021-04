Deutsche Post startet überzeugende DAX-Gewinnsaison

Die Berichtssaison der DAX-Unternehmen ist gut gestartet, und weitere positive Überraschungen dürften folgen. Zusammen mit dem Rekordhoch des Dow Transport Index und stetigen Mittelzuflüssen zu Aktienfonds spricht dies dafür, dass die Aktienrally bis zum Sommer weiterläuft. Wegen der rekordhohen Bewertung an den US-Aktienmärkten, dem sehr optimistischen Anlegersentiment und eines wieder rückläufigen Geldmengenwachstums in China dürfte der Rekordlauf der Aktien aber deutlich an Fahrt verlieren.