Ob bei Aktien, Zertifikaten oder Optionsscheinen, in der Börsenwelt stößt man oft auf den Begriff »Bezugsverhältnis«. Für Aktienbesitzer kommt er zur Sprache, wenn eine Aktiengesellschaft eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsemission durchführen möchte. Mithilfe von Bezugsrechten haben die Altaktionäre die Möglichkeit, ihren prozentualen Unternehmensanteil beizubehalten. Dabei gibt das Bezugsverhältnis an, wie viele neue (junge) Aktien erworben werden können für eine bestimmte Anzahl der alten Aktien. So hat beispielsweise die TUI AG am 5. Januar 2021 eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Aktionäre beschlossen. Das Bezugsverhältnis betrug 29:25, während sich der Bezugspreis der neuen Aktien auf 1,07 Euro belief. Das bedeutete, dass jeder Aktionär für 29 alte Aktien 25 neue Aktien für 1,07 Euro beziehen konnte. Ein Inhaber von beispielsweise 500 TUI AG-Aktien hatte so die Möglichkeit, weitere 431 neue Aktien zu erwerben.