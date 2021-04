Vor einem Jahr, Mitte März 2020, trat der erste Lockdown infolge der Coronapandemie in Deutschland in Kraft. Dies war nicht nur ein noch nie da gewesener Einschnitt in unser aller Alltag, sondern brachte auch die Dividendensaison, die damals vor der Tür stand, komplett durcheinander. Denn an Hauptversammlungen war wegen der Ansteckungsgefahr nicht zu denken. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Hauptversammlungen als Präsenzveranstaltungen vorgesehen. Zwar gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Vorstöße, digitale Hauptversammlungen durchzuführen, allerdings setzten sie sich nicht durch.