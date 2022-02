Innerhalb des Haussezyklus steckte der DAX seit 2017 unterhalb der gestaffelten Widerstandszone (13.600 bis 13.800 Punkte) in einer volatilen Seitwärtspendelbewegung fest, die auch die Coronabaisse von Februar/März 2020 umfasst. Aus übergeordneter technischer Sicht machte die technische Neubewertung im DAX hier eine Pause, wobei die Pendelbewegung einen trendbestätigenden Charakter nach oben aufwies. Nach der Coronabaisse und dem Sell-off im März 2020 auf 8.255 Punkte etablierte der DAX darüber hinaus eine weiter mittelfristige technische Haussebewegung mit einem hohen Aufwärtsmomentum. Nachdem diese den Index bereits zum Jahreswechsel 2020/2021 in die langfristige Widerstandszone geführt hatte, bildete sich ab Anfang 2021 ein kurzfristiges Aufwärtsdreieck unterhalb von 14.150 bis 14.200 Punkten heraus. Zuletzt hat der DAX dieses Aufwärtsdreieck beendet und ist mit einem neuen bestätigten Investmentkaufsignal nach oben losgelaufen. Sowohl dieses neue DAX-Investmentkaufsignal als auch die DAX-Marktbreite (viele DAX-Titel haben ebenfalls Investmentkaufsignale bzw. setzen ihre Haussetrends fort) signalisieren, dass das alte technische Kursziel für 2021 (Range: 14.500 bis 15.000 Punkte) zu konservativ ist. Auch wenn sich das Aufwärtsmomentum im DAX im Laufe des Jahres 2021 abschwächen sollte, deutet sich für den Index, der seinen technischen Haussezyklus fortsetzt, ein neues technisches Etappenziel für 2021 im Bereich von 15.000 bis 15.500 Punkten an.