AXA: Dividenden-Aristokrat mit neuem Kaufsignal

Aus sehr langfristiger technischer Sicht befindet sich der Titel seit seinem Allzeithoch um 42,20 Euro (September 2000) in einer übergeordneten Seitwärtspendelbewegung. Innerhalb dieser Bewegung startete die Aktie im Herbst 2011 bei Kursen um 7,90 Euro eine neue technische Aufwärtsbewegung, die den Wert Ende 2015 bis auf 25,80 Euro führte. Nach einer Zwischenbaisse, die AXA im Juni 2016 auf 16,10 Euro drückte, kam es zu einer technischen Erholung. Diese endete im Januar 2018 bei 27,50 Euro. Hier startete die Aktie eine ausgeprägte Relative Schwäche innerhalb des Sektors, wobei sich ein moderater Baissetrend ergab (die Trendlinie liegt zurzeit bei 24,00 Euro). Darin rutschte der Titel im Rahmen der Coronabaisse (Februar/März 2020) auf ein Tief von 11,80 Euro (technisches Sell-off). Seither läuft eine schwankungsintensive technische Erholung, in der AXA die Widerstandszone um ca. 20,50 Euro zunächst mehrfach bestätigte. Zuletzt konnte die Aktie diesen Widerstand mit einem Investmentkaufsignal überwinden, sodass sich ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend etabliert hat, der sich zunächst bis zum moderaten Baissetrend bei 24,00 Euro fortsetzen sollte. Darüber hinaus bietet AXA eine Brutto-Dividende in Höhe von 1,43 Euro (ex am 7. Mai 2021) und somit eine attraktive Brutto-Dividendenrendite von ca. 6,5 Prozent. Aufgrund dieser Kombination aus attraktiver Dividendenrendite und technischer Eigendynamik nach oben bleibt der Dividenden-Aristokrat AXA ein konservativer technischer (Zu-)Kauf.