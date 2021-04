Gold – kurzfristig pfui, langfristig hui

Mittel- bis langfristig bleiben wir positiv für Gold gestimmt. Unser Optimismus basiert dabei auf mehreren Gründen: So sind die Schuldenberge vieler Staaten durch die Corona-Hilfsprogramme enorm gestiegen. Sie nennenswert abzubauen, ist nicht nur eine Herkulesaufgabe, sondern könnte Generationen beschäftigen. Auch aus diesem Grund führen die Zentralbanken ihre ultralockere Geldpolitik fort – hier ist kein Ende in Sicht. Die umfangreichen Anleihekäufe haben die Bilanzsummen der Zentralbanken aufgebläht. Die Rückkehr zu einer »normalen« Geldpolitik bleibt ihnen versperrt, da wichtige Ziele wie zum Beispiel eine höhere Inflation noch lange nicht erreicht sind. Daher dürfte sich auch das zügellose Gelddrucken auf beiden Seiten des Atlantiks fortsetzen, was dazu führt, dass die Nominalrenditen entweder niedrig (USA) oder negativ (Eurozone) bleiben. Die EZB könnte dieses Jahr sogar noch einmal nachlegen. Nach Abzug der Inflationsrate sind die Realzinsen sowohl in den USA als auch in der Eurozone negativ. Und zuletzt steigende Inflationserwartungen drücken die Realzinsen noch weiter ins Negative, da die Zinserwartungen nicht entsprechend mitziehen. Auf absehbare Zeit sind auch mit Blick auf die erwähnten Schuldenberge keine Zinserhöhungen in Sicht.