Britisches Pfund: Die Pandemie geht, der Brexit bleibt

Der positive Konjunkturausblick hat auch die Zinssenkungserwartungen nochmals deutlich gedämpft, was dem britischen Pfund ebenfalls jüngst zugutekam. Die Bank of England (BoE) hatte bereits in ihrer Februar-Sitzung Spekulationen über die Einführung von Negativzinsen den Wind aus den Segeln genommen. So kündigte sie zwar an, dass sie Vorbereitungen für die technische Einführung eines solchen Schrittes treffen werde, jedoch nicht plane, den Zins in absehbarer Zeit auch tatsächlich zu senken. Die Aussicht auf eine schnelle Erholung von der Pandemie hat aus Sicht des Marktes die Notwendigkeit für eine weitere geldpolitische Lockerung nun ohnehin verringert. Ähnlich wie in anderen Währungsräumen dürfte nun vielmehr die Diskussion aufkommen, wann die BoE damit beginnt, ihre Anleihekäufe (QE-Programm) zurückzufahren, womit sie einen ersten Schritt in Richtung einer Normalisierung ihrer Geldpolitik gehen würde. In ihrer März-Sitzung hat sie trotz eines allgemein optimistischeren wirtschaftlichen Ausblicks zwar noch keinerlei Hinweise hierfür gegeben, doch sofern die Konjunkturerholung in den nächsten Monaten an Fahrt aufnimmt, könnten Spekulationen bezüglich einer Rückführung der Liquidität schnell wieder aufkommen und dem britischen Pfund zumindest immer mal wieder kurzzeitig Auftrieb verleihen.